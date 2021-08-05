Кравчук заявив, що на нього вчинили замах

Перший президент України Леонід Кравчук розповів, що в 1994 році під час підготовки до другого туру президентських виборів на нього вчинили замах, повідомляє Лівий берег.

"Я ніколи про це не говорю, але на мене було скоєно замах. Це було під час підготовки до другого туру президентських виборів 1994 року. Тоді в Харкові на мене напав вбивця з ножем. Врятував мені життя охоронець.

Потім, уже після завершення моєї каденції, Кучма дізнався про те, що Росія веде проти мене серйозну роботу, мені надходять погрози, він дав розпорядження СБУ та виділив мені додаткову охорону. Росіяни планували зняти мене з поїзда (я їздив поїздом по областям) і доставити в Москву, щоб я зняв свій підпис з Біловезьких угод, денонсував їх", - зізнався перший президент.

Кравчук не знає, хто був замовником.

"Про це знала СБУ, і знав Кучма. Від нього це пішло".

Він сказав: