Що очікується на валютному ринку в четвер

На міжбанківському﻿ валютному ринку в останні дні встановився стабільний підвищений попит на іноземну валюту.

До покупок нерезидентів, що займаються конвертацією виплачених дивідендів, приєдналися імпортери, які почали оплачувати серпневі контракти на поставку. Крім того, активізувалися спекулянти, які відновили гру на підвищення. Спільними зусиллями котирування вчора в черговий раз впритул наблизилися до рівня 27 гривень, і сьогодні він буде перевірений на міцність. Викликає питання позиція Національного банку: чи буде він реагувати на зростання або надасть ринку самостійно знаходити компроміс? Як варіант, регулятор може звернутися за допомогою до когось із «держбанків», але знову ж таки - який рівень вважати для НБУ «болючим»? На Інститутській повинні розуміти, що якщо котирування виростуть вище 27 гривень, то багато хто це сприйме як закінчення періоду літньої ревальвації гривні, і зростання може тільки прискоритися. Можливо, якусь реакцію на те, що відбувається, ми побачимо вже сьогодні.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 26,93/27,00 - ціна заявок на купівлю / продаж відповідно. Готівковий долар у столиці в середу вранці продавали по 26,97-26,98 гривень; до вечора цінник підняли до 27,03 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з 27,04-27,05 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи з деякою часткою інертності. Щойно безготівковий долар подасть хоч якісь ознаки зупинки зростання курсу, готівковий одразу відреагує.

Євро на ринку FOREX в середу зробило ще одну спробу зростання і піднялось до позначки 1,1898 долара, але потім різко впало від 1,1831 долара після того, як віцеголова ФРС США Річард Кларінда, виступаючи в Інституті світової економіки Петерсона, заявив, що посилення грошово-кредитної політики США можна очікувати вже цього року. Новина стала абсолютно несподіваною для всіх; світові ринки відреагували різким зростанням американського долара проти інших провідних валют. Вранці четверга він торгується у вузькому діапазоні 1,1831-1,1839 долара. Готівкове євро за день виросло на 10 копійок: з 31,89-31,90 гривень вранці до 31,99-32,00 гривень ввечері. Сьогодні вранці продажі стартують з 31,93-31,95 гривень, реагуючи на вчорашнє падіння євро на FOREX. Далі багато буде залежати від того, чи продовжить гривня слабшати. У цьому випадку євро виросте вище 32 гривень, навіть попри зниження у світі.

Російський рубль у першій половині дня середи зміцнився до 72,70 рублів за долар, однак увечері разом з євро, англійським фунтом, японською єною та іншими валютами впав по відношенню до долара США. Станом на 8:00 четверга він торгується у вузькому діапазоні 73,08-73,14 рубля за долар. Готівковий рубль у середу подав ознаки подорожчання: пропозицій по 3,65 гривні за 10 рублів залишилося мало, основна маса обмінок продавала його по 3,67 гривні, стали з'являтися пропозиції по 3,68 гривні за 10 рублів. У районі 3,66-3,68 гривень за 10 рублів його продаватимуть і сьогодні, але не виключено зростання до 3,70 гривень упродовж дня.