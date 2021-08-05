Василіса Фролова полетіла за кордон з п'ятимісячним сином

43-річна українська акторка Василіса Фролова взяла сина у відпустку. З п'ятимісячним Родіоном вона полетіла до Туреччини. Сім'я зупинилася в 5-зірковому готелі з видом на Егейське море, повідомляє 24 Канал.



Знаменитість, яка вперше стала мамою на початку березня цього року, була приємно вражена, що в аеропорту Бориспіль "скільки всього дитячого". Судячи з інстаграм-сторіс Василіси Фролової, п'ятимісячний Родіон легко переніс свій перший переліт.

У перший день відпустки зіркова матуся встигла насолодитися мальовничими пейзажами Туреччини та навіть влаштувала вечірній заплив з сином у басейні.

"Територія готелю як Житомирська область. Ескалаторів більше, ніж у харківському метро" , – з гумором зауважила акторка.

Фото з інстаграм-сторіс акторки