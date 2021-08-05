Український боксер вийшов у фінал Олімпіади-2020

Український боксер Олександр Хижняк переміг представника Філіппін Еуміра Марсіаля в півфіналі Олімпіади в Токіо з рахунком 3:2 і побореться за "золото" у вирішальному поєдинку. Отже, наш співвітчизник забезпечив собі "срібло", повідомляє Обозреватель.

Відзначимо, що перед стартом боксерського турніру букмекери вважали Хижняка фаворитом змагань у середній ваговій категорії. Коефіцієнт на його перемогу становив 1,57.

Нагадаємо, що на старті Ігор Олександр розгромив японця Юіто Морівакі з рахунком 5:0, а в чвертьфіналі впевнено переміг домініканця Седено Мартінеса з результатом 4:1.