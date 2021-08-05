У метро Києва вибухівку не знайшли, все станції знову відкриті
У столичному метрополітені не виявили вибухівки або інших загроз пасажирам. Тепер все станції метро працюють у звичайному режимі.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
Сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий предмет в переході між станціями "Золоті ворота" та "Театральна". Перехід перекрили, а на місце події прибули поліцейські.
Правоохоронці не виявили ніяких загроз, тому метро відновило роботу у звичайному режимі.
"Після проведеної перевірки будь-яких небезпечних речовин не виявлено", - заявили в поліції.