У Києві жінка обікрала іноземного дипломата

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся іноземний дипломат та повідомив, що невідомі викрали в нього гаманець з грошима. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала правопорушення.

Про це повідомляє Нацполіція.

Як розповіла дізнавач відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Олександра Кравчук, правоохоронці негайно розпочали першочергові слідчі та розшукові дії:

"Ми встановили, що правопорушниця у підземному переході помітила чоловіка, у якого на плечі висіла сумка. Вона прослідкувала за ним, а потім поцупила гаманець, у якому були 450 євро та 4000 гривень. Після перегляду записів з відеокамер системи "Безпечне місто", у ході оперативно-розшукових заходів зловмисницю затримано. Це – уродженка Закарпатської області, 2000 року народження".

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.