Стало відомо, коли можуть звільнити Вітренка з Нафтогазу

У зв'язку з відновленням дії розпорядження НАЗК (Національне агентство по запобіганню корупції) щодо звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління "Нафтогазу", агентство наполягає на його виконанні вже до 11 серпня, повідомляє Обозреватель.

Шостий апеляційний адміністративний суд у вівторок, 3 серпня, задовольнив апеляційну скаргу НАЗК і скасував постанову ОАСК, яка зупинило дію розпорядження.

Глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що через рішення суду припис агенства до Кабміну підлягає виконанню.

Тому Новіков направив до Кабінету міністрів лист, в якому пояснюється, що даний закон передбачає конкретний механізм для виконання припису.

Нагадаємо, у квітні 2021-го Юрій Вітренко був призначений головою правління української газопостачальної компанії терміном на рік. Відзначимо, що він змінив Андрія Коболєва, який обіймав посаду з 2014 року.

Відзначається, що Вітренко не може працювати в "Нафтогазі" через конфлікт інтересів. Раніше він обіймав посаду в.о. міністра енергетики та фактично впливав на компанію.