Арестович заявив про 9 сценаріїв загострення в конфлікті з Росією
Радник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович заявив, що Україна розглядає 9 сценаріїв можливого загострення конфлікту з Росією під час російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021", повідомляє Україна 24.
"На даний момент розглядається 9 можливих сценаріїв загострення ситуації навколо України, ще в квітні здійснено планування. Основа відповіді на російсько-білоруські навчання - Військові навчання "Спільні зусилля-2021", які календарно якраз припадають на "Захід-2021", сценарії прораховані. Не можна сказати, що ми готові до оборони по всіх параметрах, але я думаю, що Збройні сили України здатні виконати свої завдання по відображенню агресії по всім 9 сценаріям", - сказав він.
Як зазначив Арестович, росіяни обмежені в своїх силах і засобах,
"але у них є стратегічна ініціатива, тобто вони вибирають місце і час удару, коли їм буде потрібно".
"Це може бути вторгнення ударного угруповання, яке буде сформована під час навчання "Захід-2021" на чернігівському, сумському і харківському напрямах. На півдні України на доступних для десанту напрямках - між Одесою і Херсоном, може бути щось в Криму. І , звичайно, загострення в зоні ООС. Якщо так - буде важкувато. Математичний розрахунок і аналіз показує, що ми здатні відбити агресію. Нове керівництво ВСУ більш ніж в повній мірі усвідомлює, які загрози перед нами стоять і що з цим робити", - зазначив радник української делегації в ТКГ.
Нагадаємо, спільні стратегічні навчання Росії і Білорусі "Захід-+2021" повинні відбутися на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня. В Білорусь вже прибули ешелони з російськими військовослужбовцями і технікою.
"На сході вже є два корпуси, вони посилюються, вони проходять на полігонах навчання. Зараз у них "випуски", знаєте, як вони їх роблять і ставлять оцінки? Заводять на лінію зіткнення, якщо вбив або поранив нашого військового, то "відмінно". На сході у них танків більше, ніж у Британії і Франції разом узятих. на півдні, в Криму вони використовують всі події (затоплення після злив), щоб завести "на допомогу" збройні сили з бойовою технікою замість МНС. Потрібно серйозно готуватися", - сказав він.