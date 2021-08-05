Чому живіт худне в останню чергу

Другим за популярністю питанням серед тих, що худнуть є інтерес до того, чому живіт завжди худне останнім (перше питання: як схуднути максимально швидко). Найбільш простим відповіддю стане те, що на животі зазвичай розташоване більше жирових запасів - проте це не єдина причина, повідомляє Фитсевен.

За запасання жиру саме на животі відповідають відразу кілька гормонів - зокрема, при порушенні нормального вироблення інсуліну, тестостерону, кортизолу або естрогену організм може збільшити запасання зайвих калорій в черевний жир.

Серед причин, що впливають на те, що жир з живота завжди йде в останню чергу, можна відзначити як вплив гормонального фону, так і суттєві обсяги жиру саме в абдомінальній області. Крім цього, наявність жиру на животі зазвичай пов'язане з порушенням чутливості до інсуліну.

Жир в організмі людини ділиться на три принципово різні один від одного типу. Підшкірний жир (м'який на дотик) запасається безпосередньо під шкірою і зазвичай накопичується на кінцівках, на обличчі, на сідницях і на зовнішній стороні животі. Але всередині живота залягає вісцеральний жир.

Вісцеральний жир в буквальному сенсі виштовхує живіт вперед, надаючи фігурі кулясту форму. Плюс, він бере активну участь в обміні речовин, регулюючи обсяги виробляється гормону лептину - який, в свою чергу, пов'язаний з формуванням почуття насичення від їжі.

Плюс, в нижній частині живота здатний запасатися так званий "гормональний" жир. Дослідження говорять про те, що у чоловіків він може накопичуватися при низькому рівні тестостерону - а у жінок, на противагу цьому, при високому рівні тестостерону (і низькому рівні глобуліну).

Чому живіт худне останнім: