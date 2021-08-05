Штрафи за ГМО можуть зрости в 100 разів
На засіданні Уряду 4 серпня схвалено законопроект, який передбачає посилення державного контролю за використанням ГМО та обігом ГМ-продукції. У найближчий час проект буде зареєстровано в Парламенті, повідомляє ЛігаБізнес.
Також схвалено законопроект, яким передбачено посилення відповідальності за порушення у сфері поводження з ГМО. Серед нововведень законопроекту щодо державного регулювання у сфері ГМО передбачається:
- розмежувати повноваження органів державної влади з метою усунення дублювання функцій;
- удосконалити систему оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров'я людини та навколишнє природне середовище;
- запровадити європейські механізми державної реєстрації ГМО;
- удосконалити вимоги до маркування ГМ-продукції;
- посилити державний контроль у сфері поводження з ГМО, а також встановити відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.
Відповідно до законопроекту щодо посилення відповідальності у сфері поводження з ГМО передбачається:
- збільшення розміру санкції у вигляді штрафу в залежності від виду порушення до рівня:
- для громадян - від 3 400 до 5 100 грн (на сьогодні - від 85 до 136 грн);
- для посадових осіб - від 3 400 до 17 000 грн (на сьогодні - від 119 до 170 грн);
- створення більш ефективних превентивних механізмів запобігання правопорушенням у сфері поводження з ГМО.