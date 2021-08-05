Штрафи за ГМО можуть зрости в 100 разів

На засіданні Уряду 4 серпня схвалено законопроект, який передбачає посилення державного контролю за використанням ГМО та обігом ГМ-продукції. У найближчий час проект буде зареєстровано в Парламенті, повідомляє ЛігаБізнес.

Також схвалено законопроект, яким передбачено посилення відповідальності за порушення у сфері поводження з ГМО. Серед нововведень законопроекту щодо державного регулювання у сфері ГМО передбачається:

розмежувати повноваження органів державної влади з метою усунення дублювання функцій;

удосконалити систему оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров'я людини та навколишнє природне середовище;

запровадити європейські механізми державної реєстрації ГМО;

удосконалити вимоги до маркування ГМ-продукції;

посилити державний контроль у сфері поводження з ГМО, а також встановити відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Відповідно до законопроекту щодо посилення відповідальності у сфері поводження з ГМО передбачається:

збільшення розміру санкції у вигляді штрафу в залежності від виду порушення до рівня:

- для громадян - від 3 400 до 5 100 грн (на сьогодні - від 85 до 136 грн);

- для посадових осіб - від 3 400 до 17 000 грн (на сьогодні - від 119 до 170 грн);