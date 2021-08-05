У США пропонують дозволити в'їзд тільки вакцинованим

Сполучені Штати планують дозволити в'їзд тільки вакцинованим від коронавірусу іноземним туристам. Введення такого правила на даний момент розглядають в Білому Домі.

Згідно з планом, майже всі іноземці повинні бути повністю щепленими від COVID-19.

У статті йдеться про те, що міжвідомча робоча група вже почала розробляти план "послідовної і безпечної політики міжнародних поїздок" . Він передбачатиме введення нових правил щодо іноземних громадян.

Тому в Білому Домі намір вимагати від туристів з інших країн підтвердження про вакцинацію, коли вони прибуватимуть в США після зняття карантинних обмежень.