У США пропонують дозволити в'їзд тільки вакцинованим
Сполучені Штати планують дозволити в'їзд тільки вакцинованим від коронавірусу іноземним туристам. Введення такого правила на даний момент розглядають в Білому Домі.
Згідно з планом, майже всі іноземці повинні бути повністю щепленими від COVID-19.
У статті йдеться про те, що міжвідомча робоча група вже почала розробляти план
"послідовної і безпечної політики міжнародних поїздок". Він передбачатиме введення нових правил щодо іноземних громадян.
Тому в Білому Домі намір вимагати від туристів з інших країн підтвердження про вакцинацію, коли вони прибуватимуть в США після зняття карантинних обмежень.
"Зараз необхідно розробити політику та процес планування, до яких слід підготуватися, коли настане час для переходу на цю нову систему", - цитує видання представника Білого Дому.