Жителі Донбасу повинні визначитися, росіяни вони чи українці – Зеленський

Для вирішення ситуації на Донбасі важливо, щоб мешканці окупованої його частини самоідентифікувалися і самі собі відповіли на питання — "хто ти", ти з Росією або з Україною. Про це в ексклюзивному інтерв'ю заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Канал Дім.

"Є вислів: "Людина перебуває у шпагаті". Це вона не знає, що робити, вона довго обирає й не може обрати, й вона не знає, хто вона. Найголовніше в цій історії — точно для себе зрозуміти: ти росіянин, ти в Росії (я не про національність, а про внутрішній вибір для себе), чи ти українець, і це твоя земля? Це твоя батьківщина чи ти — гість?", — сказав президент.

Він акцентував, що Донбас ніколи не буде російською територією.

"Просто ніколи. Неважливо, скільки це [буде] окуповано, розумієте? Це як стіна, яка була у Німеччині. У будь-якому разі люди, історія скористаються моментом — і стіна впаде. Якщо не домовляться, люди все одно скористаються моментом. Це неможливо", — підкреслив Зеленський.

У зв'язку з цим жителям окупованої території вже сьогодні важливо самовизначитися.

"Я вважаю, що якщо ти сьогодні живеш на тимчасово окупованій території Донбасу й ти вважаєш, що "наше діло праве", "нам до Росії", "ми росіяни" — велика помилка залишатися жити на Донбасі.... Тому що без України на цій території цивілізації не буде. Україна ростиме, все будуватиме. А частина Донбасу в окупованому, у відрізаному вигляді нікуди не ростиме. Тому щастя для цих людей тут не буде", — додав глава держави.

При цьому президент підкреслив, що "ніхто нікого виганяти не буде", це повинно бути самостійне рішення людини.

"Тому, я вважаю, для майбутнього своїх дітей та онуків — якщо ти любиш Росію й усе життя перебував на території України та відчував, що це Росія, то ти повинен зрозуміти, що в ім'я своїх дітей та онуків тобі вже потрібно їхати та шукати собі місце у Росії. Це правильно", — сказав Зеленський.