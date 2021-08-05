У Рівному підпалили автомобіль депутата обласної ради

У Рівному вночі 5 серпня підпалили автомобіль депутата обласної ради, повідомляє Деловая столица.

Про займання автомобіля на вулиці Андрія Мельника правоохоронцям близько третьої ночі повідомили рятувальники. Позашляховик Audi Q5 був припаркований у дворі багатоповерхівки на стоянці.

"Належить автомобіль 39-річній рівнянці, а користується ним рідний брат — 50-річний житель обласного центру, депутат обласної ради", — зазначили у поліції.

Вогонь пошкодив лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік машини.

Вогонь пошкодив покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік
Вогонь пошкодив покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік

Справу порушили за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — "Умисне пошкодження майна шляхом підпалу".

"Поліцейські перевіряють різні версії, зокрема й пов’язану із депутатською діяльністю потерпілого", — кажуть у ГУНП.
Поліцейські перевіряють різні версії скоєння злочину
Поліцейські перевіряють різні версії скоєння злочину

За інформацією місцевого видання "Рівненські новини", автівкою користувався депутат облради Руслан Потапчук. Сам він розповів, що пов’язує підпал зі своєю політичною та депутатською діяльністю в обласній раді.

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