У Рівному підпалили автомобіль депутата обласної ради

У Рівному вночі 5 серпня підпалили автомобіль депутата обласної ради, повідомляє Деловая столица.

Про займання автомобіля на вулиці Андрія Мельника правоохоронцям близько третьої ночі повідомили рятувальники. Позашляховик Audi Q5 був припаркований у дворі багатоповерхівки на стоянці.

"Належить автомобіль 39-річній рівнянці, а користується ним рідний брат — 50-річний житель обласного центру, депутат обласної ради" , — зазначили у поліції.

Вогонь пошкодив лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік машини.

Вогонь пошкодив покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік

Справу порушили за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — "Умисне пошкодження майна шляхом підпалу".

"Поліцейські перевіряють різні версії, зокрема й пов’язану із депутатською діяльністю потерпілого" , — кажуть у ГУНП.

Поліцейські перевіряють різні версії скоєння злочину

За інформацією місцевого видання "Рівненські новини", автівкою користувався депутат облради Руслан Потапчук. Сам він розповів, що пов’язує підпал зі своєю політичною та депутатською діяльністю в обласній раді.