Ринок землі: українці вже підписали 4 тисячі договорів

Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні з 1 липня 2021 року вже укладено 4117 угод. Загальна площа земель, щодо яких зареєстровано договори, становить 2 763 га.

Про це повідомила пресслужба﻿ Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Найбільше землі продали в Полтавській області - 1045 га (453 земельні угоди), на другому місці Харківська область - 905,3 га (241 угода), на третьому - Кіровоградська область - 731,3 га (213 угод).

Як зазначили в пресслужбі, подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4441 нотаріус. Усього заяв – 4974, із них погоджено 4374, в черзі на розгляд – 28, відмову отримали 572.

Нагадаємо, 1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.