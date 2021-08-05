Зеленський висловив співчуття з приводу смерті першого очільника СБУ

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині генерала Євгена Марчука, який сьогодні пішов з життя.

Про це свідчить публікація Президента на Facebook-сторінці.

"Він був Прем’єр-міністром України, міністром оборони та головою СБУ. Усе своє життя Євген Кирилович присвятив захисту національних інтересів України. Зокрема, він брав участь у врегулюванні конфлікту з росіянами щодо острова Тузла. Цей кейс точно є прикладом вкрай ефективної та дієвої реакції відповідальних політиків на безпідставні, але агресивні територіальні зазіхання з боку сусідів", - написав глава держави.

Він зазначив, що в останні роки Євген Марчук захищав Україну в Тристоронній контактній групі. І завдяки його зусиллям був встановлений режим тиші на Донбасі.