Зеленський висловив співчуття з приводу смерті першого очільника СБУ
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині генерала Євгена Марчука, який сьогодні пішов з життя.
Про це свідчить публікація Президента на Facebook-сторінці.
"Він був Прем’єр-міністром України, міністром оборони та головою СБУ. Усе своє життя Євген Кирилович присвятив захисту національних інтересів України. Зокрема, він брав участь у врегулюванні конфлікту з росіянами щодо острова Тузла. Цей кейс точно є прикладом вкрай ефективної та дієвої реакції відповідальних політиків на безпідставні, але агресивні територіальні зазіхання з боку сусідів", - написав глава держави.
Він зазначив, що в останні роки Євген Марчук захищав Україну в Тристоронній контактній групі. І завдяки його зусиллям був встановлений режим тиші на Донбасі.
"Впевнений, що величезний досвід Євгена Кириловича слугуватиме дороговказом для майбутніх поколінь державних діячів, які ставлять інтереси Української держави понад усе. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять", - резюмував Зеленський.