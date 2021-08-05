У Таїланді за використання сонцезахисного крему будуть штрафувати

У Таїланді ввели штрафи за використання сонцезахисного крему. Порушникам закону доведеться заплатити до 100 000 тайських батів (близько 81 000 грн). Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Таке рішення було прийнято Департаментом національних парків, дикої природи і охорони рослин.

Річ у тім, що в сонцезахисному кремі використовуються речовини, які шкідливі для коралів.

"Дослідження показали, що деякі хімічні сполуки в сонцезахисних засобах шкідливі для личинок коралів, впливають на їх репродуктивну систему і викликають знебарвлення коралів", - заявили в Департаменті.

Заплатити штраф доведеться, якщо в складі сонцезахисного крему є один з перерахованих компонентів:

оксибензон;

октіноксат;

4-метілбензіліден камфори;

бутилпарабен.

Стежити за використанням сонцезахисних засобів будуть офіційні особи парку. Нирцям же рекомендують обирати сонцезахисні засоби на основі оксиду цинку, який, як показали дослідження, безпечний для морських мешканців.