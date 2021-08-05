Один з київських мостів частково перекриють на чотири дні

Із 21:00 6 серпня до 21:00 10 серпня на Гаванському мосту частково обмежать рух транспорту, повідомляє Киев Трафик.

Із 21:00 6 серпня до 21:00 10 серпня на Гаванському мосту частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє КК “Київавтодор”.

На Гаванському мосту виконають поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку Поштової площі (з вул. Набережно-Рибальської на вул. Набережно-Хрещатицьку).

Основну частину робіт заплановано виконати на вихідних, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено.