SpaceX зібрала надважку ракету Super Heavy

SpaceX зібрала нову надважку одноступенчатую ракету Super Heavy з 29 двигунами Raptor, повідомляє ArsTechnica, повідомляє Лента.ру.

У публікації йдеться, що даний виріб отримало позначення Booster 4.

"Це масивна ракета висотою приблизно 70 метрів і діаметром 9 метрів. Її тяга приблизно вдвічі більше, ніж у ракети Saturn V, яка запускала астронавтів НАСА на Місяць", - пише видання.

Збірка велася на космодромі SpaceX в місцевості Бока-Чіка (Техас). В даний час Booster 4 готується до польоту.

ArsTechnica нагадує, що в перспективі Super Heavy може отримати 33 двигунів Raptor.

Згідно з виданням, Booster 4 може отримати другу сходинку - Ship 20, яка виступає прототипом космічного корабля Starship. Збірка Ship 20, як пише ArsTechnica, майже завершена.

У липні SpaceX повідомила, що побудувала сотий двигун Raptor.

У лютому 2019 року голова SpaceX Ілон Маск показав результати тестування двигуна Raptor, заявивши, що за рівнем тиску в камері згоряння даний силовий агрегат перевершив російський ракетний двигун РД-180. На це головний конструктор Науково-виробничого об'єднання (НВО) «Енергомаш» Петро Льовочкін зазначив, що для метанових двигунів, до яких відноситься Raptor, «такий рівень тиску в камері згоряння не є чимось видатним».

У березні 2018 року Маск заявив, що Raptor отримає найбільшу тяговооруженность (відношення розвивається двигуном тяги до його ваги) серед всіх двигунів, коли-небудь що діяли в світі.