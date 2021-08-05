Українські школярі їздитимуть на автобусах ЗАЗ

Українські школярі їздитимуть на автобусах, які збирають на Запорізькому автомобілебудівному заводі. Підприємство виграло черговий тендер на виробництво шкільних автобусів для громад Запорізької та Чернігівської областей, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром". За словами голови правління "ЗАЗ" Миколи Євдокименка, завод переміг у тендери й згодом почне будівництво чергової партії автобусів ЗАЗ A08 "Шкільний". Першими нові машини отримають громади Запорізької та Чернігівської областей, а на черзі ще участь в тендері у Черкаській області.

Цього року в планах підприємства зібрати понад 160 автобусів, з яких 75 будуть перевозити українських школярів. Джерело: zaz.ua

Цього року в планах підприємства зібрати понад 160 автобусів, з яких 75 будуть перевозити українських школярів. Модель ЗАЗ А08 "Шкільний" має зручні крісла для дітей різного віку, окремі місця для осіб, що супроводжують, та враховує всі вимоги інклюзії, зокрема, у салоні можуть бути встановлені гідравлічні підіймачі та пандуси.

Модель ЗАЗ А08 "Шкільний" має зручні крісла для дітей різного віку. Джерело: zaz.ua

Нагадаємо, що у січні цього року підприємство передало останні 6 з 30-ти нових шкільних автобусів, які були придбані Запорізькою облдержадміністрацією у 2020 році.