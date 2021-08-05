Андре Тан назвав топ-5 ознаки того, що речі більше не в тренді
Український дизайнер Андре Тан розповів, що першими ознаками поганих речей є дуже тонка тканина, зайвий декор і невдала довжина виробу. Крім того, зіпсувати образ може посадка, повідомляє Обозреватель.
Експерт рекомендує звертати увагу на деталі та розвивати смак. Відповідний пост Тан опублікував на сторінці в Instagram.
Силует і фасон
- Коли речі сидять на вас в обтяжку, це не прикрашає. Важливо, щоб між тілом і одягом було простір хоча б в 1-2 см. Це додасть образу легкості. Як мінімум, поєднуйте прилеглий силует з оверсайзом.
Крій
- Мода циклічна і повертається як в одязі, так і взутті. Але це не означає, що час робити забіг на бабусину антресоль. У сучасних речей у вінтажному стилі крій зовсім інший.
Тканина
- Занадто тонка тканина – будь-то бавовна або трикотаж – здатна зіпсувати будь-яку фігуру, підкреслити нерівності шкіри і білизну. Віддавайте перевагу якості, а не кількості речей.
Зайвий декор
- Стрази, паєтки, аплікації, намистини та інший декор відразу видають рік, в якому ви купили річ. Зазвичай такі предмети актуальні тільки один сезон. За словами Тана, чим менше декору, тим більше сезонів ви будете носити річ.
Довжина виробу і посадка
- Звертайте увагу на довжину в усьому: рукава, брюки, верхній одяг. Наприклад, рукав у три чверті – ознака застарілої речі. Краще буде його обрізати або закочувати до довжини вище ліктя. Пальто до колін також видає несучасність крою – більш актуальними стануть варіанти довжини міді або максі.