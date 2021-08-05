Андре Тан назвав топ-5 ознаки того, що речі більше не в тренді

Український дизайнер Андре Тан розповів, що першими ознаками поганих речей є дуже тонка тканина, зайвий декор і невдала довжина виробу. Крім того, зіпсувати образ може посадка, повідомляє Обозреватель.

Експерт рекомендує звертати увагу на деталі та розвивати смак. Відповідний пост Тан опублікував на сторінці в Instagram.

Силует і фасон

Коли речі сидять на вас в обтяжку, це не прикрашає. Важливо, щоб між тілом і одягом було простір хоча б в 1-2 см. Це додасть образу легкості. Як мінімум, поєднуйте прилеглий силует з оверсайзом.

Коли речі сидять на вас в обтяжку, це не прикрашає. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Крій

Мода циклічна і повертається як в одязі, так і взутті. Але це не означає, що час робити забіг на бабусину антресоль. У сучасних речей у вінтажному стилі крій зовсім інший.

В одязі повинен бути правильний крій. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Тканина

Занадто тонка тканина – будь-то бавовна або трикотаж – здатна зіпсувати будь-яку фігуру, підкреслити нерівності шкіри і білизну. Віддавайте перевагу якості, а не кількості речей.

Занадто тонка тканина здатна зіпсувати будь-яку фігуру. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Зайвий декор

Стрази, паєтки, аплікації, намистини та інший декор відразу видають рік, в якому ви купили річ. Зазвичай такі предмети актуальні тільки один сезон. За словами Тана, чим менше декору, тим більше сезонів ви будете носити річ.

Стрази, паєтки, аплікації, намистини та інший декор відразу видають рік, в якому ви купили річ. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Довжина виробу і посадка

Звертайте увагу на довжину в усьому: рукава, брюки, верхній одяг. Наприклад, рукав у три чверті – ознака застарілої речі. Краще буде його обрізати або закочувати до довжини вище ліктя. Пальто до колін також видає несучасність крою – більш актуальними стануть варіанти довжини міді або максі.