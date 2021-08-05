НБУ зобов'язав колекторів зареєструватися для продовження роботи

Національний банк нагадує компаніям, які планують продовжувати надавати послуги із врегулювання заборгованості за споживчими кредитами, про необхідність вчасно подати документи для реєстрації до 13 серпня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба﻿ НБУ.

Регулятор розглядає пакети документів компаній упродовж 30 робочих днів з дня подання повного пакета документів. За результатами розгляду документів НБУ обов’язково повідомляє заявників про успішну реєстрацію або ж про відмову в реєстрації, додали в пресслужбі.

У разі відсутності у реєстрі колекторських компаній відомостей про юридичну особу після 14 жовтня 2021 року, кредитодавець чи новий кредитор зобов’язані будуть достроково розірвати договір з такою юридичною особою.

Нагадаємо, вимога щодо реєстрації колекторських компаній з’явилася із введенням 14 липня в дію Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості".