Суд виніс вирок бойовику, який обстрілював позиції українських військових

За матеріалами контррозвідки СБУ суд призначив учаснику незаконних збройних формувань "ДНР" покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Бойовик чинив збройний опір силам АТО/ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисника визнано винним за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Вирок набув законної сили.