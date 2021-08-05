Окупанти обстріляли багатоповерхівку на Донбасі, є постраждалі

Російські окупаційні війська обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці Донецької області, у результаті чого отримав було поранено одного місцевого жителя. ﻿Про це заявив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Деловая столица.

Прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній, повідомив він.

"Поранена людина — місцевий мешканець 1965 року народження" , — зазначив Кириленко.

На місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події.