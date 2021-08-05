Кравчук назвав головну помилку свого президентства

Кравчук назвав головну помилку свого президентства

Леонід Кравчук назвав довіру до Росії своєю головною помилкою під час перебування на посаді президента. Таку заяву перший президент України зробив в інтерв'ю виданню Лівий берег.

"Моя найбільша помилка - те, що я вірив Росії. Я не мав права це робити. Коли я вчився в Москві (це було з 1967 по 1970 рік), мені вже було за 30. Я мав доступ до Ленінської бібліотеки, до архівів, яких ніхто не мав. І знав так багато про Росію, про Леніна, про всіх, що ніхто тоді ще не знав. Я думав, що вона також змінюється. І зміниться кінець кінцем", - заявив Леонід Кравчук.

Кравчук відзначає, що сподівався на дипломатичний підхід до побудови відносин з сусідніми країнами від Росії. Однак вона і далі продовжувала застосовувати тільки силовий компонент.

"Вона залишилася такою, якою була. А я знав багато того, з чого повинен був робити висновки. Не зробив. І вже пізніше, коли я став президентом, коли для мене постало питання будувати незалежну Україну, я зрозумів, хто мені найбільше заважає. Це була Росія", - сказав Кравчук.

Разом з тим Леонід Кравчук зазначив і своє головне досягнення - Біловезьку угоду.

"Що б там не було, але я прийняв в Біловезькій пущі на руки молоду Україну. Якби я не підписав цей історичного документа про розвал Радянського Союзу і утворення незалежної держави, я не знаю, якби це сталося. Вірю, що це сталося, а ось коли - складно сказати. це не була наша країна незалежної в 1918 році, не була і пізніше. це були лише спроби, а нам вдалося це зробити. і під усіма документами про незалежну Україну стоїть мій підпис. Це моя гордість", - поділився перший президент.
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