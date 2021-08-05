Кравчук назвав головну помилку свого президентства

Леонід Кравчук назвав довіру до Росії своєю головною помилкою під час перебування на посаді президента. Таку заяву перший президент України зробив в інтерв'ю виданню Лівий берег.

"Моя найбільша помилка - те, що я вірив Росії. Я не мав права це робити. Коли я вчився в Москві (це було з 1967 по 1970 рік), мені вже було за 30. Я мав доступ до Ленінської бібліотеки, до архівів, яких ніхто не мав. І знав так багато про Росію, про Леніна, про всіх, що ніхто тоді ще не знав. Я думав, що вона також змінюється. І зміниться кінець кінцем", - заявив Леонід Кравчук.

Кравчук відзначає, що сподівався на дипломатичний підхід до побудови відносин з сусідніми країнами від Росії. Однак вона і далі продовжувала застосовувати тільки силовий компонент.

"Вона залишилася такою, якою була. А я знав багато того, з чого повинен був робити висновки. Не зробив. І вже пізніше, коли я став президентом, коли для мене постало питання будувати незалежну Україну, я зрозумів, хто мені найбільше заважає. Це була Росія", - сказав Кравчук.

Разом з тим Леонід Кравчук зазначив і своє головне досягнення - Біловезьку угоду.