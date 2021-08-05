Кравчук назвав головну помилку свого президентства
Леонід Кравчук назвав довіру до Росії своєю головною помилкою під час перебування на посаді президента. Таку заяву перший президент України зробив в інтерв'ю виданню Лівий берег.
"Моя найбільша помилка - те, що я вірив Росії. Я не мав права це робити. Коли я вчився в Москві (це було з 1967 по 1970 рік), мені вже було за 30. Я мав доступ до Ленінської бібліотеки, до архівів, яких ніхто не мав. І знав так багато про Росію, про Леніна, про всіх, що ніхто тоді ще не знав. Я думав, що вона також змінюється. І зміниться кінець кінцем", - заявив Леонід Кравчук.
Кравчук відзначає, що сподівався на дипломатичний підхід до побудови відносин з сусідніми країнами від Росії. Однак вона і далі продовжувала застосовувати тільки силовий компонент.
"Вона залишилася такою, якою була. А я знав багато того, з чого повинен був робити висновки. Не зробив. І вже пізніше, коли я став президентом, коли для мене постало питання будувати незалежну Україну, я зрозумів, хто мені найбільше заважає. Це була Росія", - сказав Кравчук.
Разом з тим Леонід Кравчук зазначив і своє головне досягнення - Біловезьку угоду.
"Що б там не було, але я прийняв в Біловезькій пущі на руки молоду Україну. Якби я не підписав цей історичного документа про розвал Радянського Союзу і утворення незалежної держави, я не знаю, якби це сталося. Вірю, що це сталося, а ось коли - складно сказати. це не була наша країна незалежної в 1918 році, не була і пізніше. це були лише спроби, а нам вдалося це зробити. і під усіма документами про незалежну Україну стоїть мій підпис. Це моя гордість", - поділився перший президент.