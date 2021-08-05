Вибух на шахті: кількість жертв зросла

Глава профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що в лікарні Краматорська померли ще двоє гірників, постраждалих під час вибуху на шахті в смт. Удачне Донецької області, повідомляє Кореспондент.

"Це біль. В опіковому відділенні лікарні Краматорська вночі померли ще двоє шахтарів, які перебували на місці вибуху шахти Покровське" 31 липня. У лікарнях Покровська і Краматорська триває боротьба за життя і здоров'я ще п'ятьох постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вибух на шахті в Донецькій області стався 31 липня близько 5 ранку, постраждали 10 гірників.