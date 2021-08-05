Частина українців зможуть оформити пенсію без довідок про доходи

У разі втрати документів про заробітну плату і неможливості їх відновити, українці можуть іти на пенсію встановлюючи заробітну плату за конкретний період без пошуків своїх колишніх роботодавців, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у "Порядку визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату", затвердженому постановою Кабінету міністрів України № 919.

Це стосується періодів трудової діяльності до 01 січня 2004 року - коли набрав чинності Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (зі змінами).

У яких випадках можна обійтися без загубленої довідки про доходи:

якщо втрачено первинні документи про нарахування та виплату підприємствами, установами, організаціями заробітної плати (доходу) у зв'язку зі стихійним лихом, аваріями, катастрофами або за інших, незалежних від особи, яка звертається за призначенням пенсії, обставин;

якщо страховий стаж особи, починаючи з 1 липня 2000 року становить менше ніж 60 місяців, тобто коли законодавством передбачена обов'язковість надання довідки про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року;

для підтвердження заробітної плати (доходу), отриманого тільки за основним місцем роботи;

для призначення пенсії, а не для її перерахунку.

Що робити, якщо підприємства більше немає:

У разі якщо підприємство, установу, організацію ліквідовано, а документи до органу вищого рівня або архівних установ не передано зарплата визначається виходячи з мінімальної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою), передбаченою відповідною галузевою угодою, за календарний рік, що передує року, з якого призначено пенсію.

При цьому коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи визначається виходячи з розміру середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць, за який розраховується заробітна плата, календарного року, що передує року, з якого призначена (перерахована) пенсія.

Як визначатимуть зарплату без довідки:

Заробітна плата (дохід) для призначення пенсії за період страхового стажу застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, починаючи з 1 січня 1998 року визначається за даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Тобто, якщо людина з 01 січня 1998 року працювала офіційно, платила податки зі своїх доходів до бюджету держави, роботодавець подавав персоніфіковані звіти до ПФУ, то тоді вона зможе отримати інформацію про свою заробітну плату.