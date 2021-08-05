Китай заробив десятки мільярдів доларів на пандемії

Китайські компанії заробили близько 90 мільярдів доларів на експорті медичних масок та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) в перший рік пандемії коронавірусу, випливає зі звіту Інституту світової економіки Петерсона (PIIE), повідомляє РБК.

Виручка від продажу ЗІЗ за кордон за підсумками 2020 року оцінюють у 88,1 мільярда доларів - проти 22,9 мільярда в 2019-м. Таким чином, доходи зросли в 3,8 раза. 53,8 мільярда доларів із загальної суми припадає на маски і респіратори, 16,8 мільярда - на щитки для обличчя, 10,8 - на захисний одяг, 3,9 мільярда - на рукавички.

Зростання доходів викликане різким збільшенням попиту в зв'язку з пандемією коронавірусу, навіть на тлі нарощування виробництва. У квітні 2020 року експортна ціна однієї медичної маски зросла на 720,8 відсотка в порівнянні з груднем 2019-го. Ще один фактор, який сприяв зростанню цін на китайську продукцію, - обмеження експорту з метою задовольнити потреби внутрішнього ринку.

Найбільшими імпортерами китайських ЗІЗ в 2020 році стали США і Євросоюз, які закупили засобів захисту на 24,6 і 23,4 мільярда доларів відповідно.