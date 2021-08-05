Росія заявила про перетворення Чорного моря в зону воєнного протистояння

У Росії заявили, що Чорне море перетворюється на зону небезпечного військового протистояння. Росіяни вважають, що навчання НАТО позначаються на ситуації з безпекою в цьому регіоні.﻿ Про це заявив директор Четвертого Європейського департаменту російського МЗС Юрій Пилипсон, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, Росія продовжить вживати заходів щодо забезпечення національної безпеки за допомогою і дипломатичних, і "інших" інструментів.

"Цілком очевидно, що подібного роду "тренування" провокують, а не попереджають конфліктні ситуації... Ми неодноразово попереджали, що нагнітання військово-політичної напруженості безпосередньо біля наших рубежів несе в собі конфронтаційний заряд" , - заявив Пилипсон.

Автор: Анастасія Рокитна