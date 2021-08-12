Епілепсія: прості правила техніки безпеки

Люди, які страждають на епілепсію, повинні намагатися вести звичайний активний спосіб життя; проте, якщо, незважаючи на лікування, зберігаються напади з порушенням свідомості, необхідно дотримуватися простих правил безпеки, що зменшують імовірність травми під час нападу, повідомляє Невролог Ольга Лисенкова.

Необхідно знати прості запобіжні заходи при епілепсії, щоб максимально себе убезпечити, також важливо використовувати сучасні технології та гаджети для контролю за нападами. Профілактика раптових нападів епілепсії поліпшить ваше якість життя при цій хворобі. Попереджений - озброєний. В даному ролику більш детально дивіться про техніку безпеки при епілептичному припадку.