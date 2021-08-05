Дантес випустив кліп з нагоди 10-річчя стосунків з Дорофєєвою

У четвер, 5 серпня, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес святкують 10 річницю стосунків. З нагоди романтичного ювілею співак випустив зворушливий кліп на пісню "Девочка", в якому показав архівні кадри з коханою, повідомляє 24 Канал.

33-річний Володимир Дантес публічно привітав дружину. Він підкреслив, що за 10 років вони перевірили на міцність і загартували свою любов.

"Нам сьогодні 10 років! Ми ставали особистостями поруч одне з одним. І пережили всі наші зміни. Ця цифра прям шокує. Третину життя розділили," , – написав Володимир Дантес.

До подарунка на річницю стосунків артист підійшов по-творчому. Він випустив кліп на пісню "Девочка" з сольного альбому, головою героїнею якого стала Надя Дорофєєва. Співак показав архівні кадри з коханою та навіть оприлюднив відео, на якому їх вперше застали за поцілунком.

10 років тому Дантес і Дорофєєва приховували свої стосунки. Публіка могла дізнатися про роман зірок з відео, яке зняв папараці. Однак артист викупив його за 100 доларів і зберіг на карті пам'яті. Подружжя було впевнене, що втратило ролик при переїздах, однак Володимир відшукав його, коли готував кліп на пісню "Девочка".

"Ця пісня про наше знайомство з Надею. У ній ті емоції, які я відчуваю кожен день, коли дивлюсь на неї. Все як тоді, коли ми були молодшими. Уся ця історія про те, що любов живе три роки – це повна нісенітниця. Любов постійно з тобою, якщо дивишся на людину щодня і любиш її" , – написав співак в ютубі.

Володимир Дантес – Девочка: дивіться відео онлайн

Закохана Надя Дорофєєва теж не оминула увагою 10-річчя стосунків з Дантесом. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала кумедний ролик з коханих і написала: "І так вже 10 років".