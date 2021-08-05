Заготовки з перцю на зиму: 4 рецепта ароматної консервації

Для багатьох господинь літо - найкращий час, щоб підготувати запаси на зиму. Ринки і магазини горять достатком свіжих фруктів, овочів і ягід, тому поповнити свої льохи не складе труднощів. Кілька перевірених рецептів домашньої консервації, щоб ви змогли насолоджуватися ароматним перцем навіть взимку, читайте далі в матеріалі, повідомляє УНИАН.

Маринований перець - класичний рецепт

Дуже смачний маринований перець - рецепт з часником

Заготовки з перцю на зиму - лечо з кабачків і перцю

Гострий перець на зиму з баклажаном в маринаді.

Маринований перець - класичний рецепт

Інгредієнти описані для 5 літрових банок:

перець болгарський - 4 кг;

вода - 1 л;

оцет 9% - 200 мл;

олія соняшникова - 200 гр;

цукор - 200 гр;

сіль - 2 ст. л;

лавровий лист - 2 шт;

перець горошком - 5-6 шт;

гвоздика - 2-3 бутона;

перець духмяний - 2 горошини.

Перці помити, звільнити від насіння. Розрізати на чотири частини, якщо перець довгий, то частин буде більше. Взяти каструлю, додати в неї всі інгредієнти, крім оцту, довести до кипіння на маленькому вогні. Після закипання додати оцет. В окрему каструлю налити воду і закип'ятити. Покласти перці і бланшувати 2 хвилини. Потім опустити перці в маринад і 5 хвилин проварювати.

Скласти перці в стерилізовані банки, залити гарячим маринадом, закатати. Не утрамбовуйте перець занадто сильно, інакше він не просочиться маринадом.

Дуже смачний маринований перець - рецепт з часником

Інгредієнти вказані для 3 літрових і 3 півторалітрових банок:

болгарський перець - 3 кг;

часник - 100 гр;

цукор - 300 гр;

сіль - 3 ст.л з гіркою;

рослинна олія - 150 гр;

відвар (залишиться після варіння перцю) - 600 гр;

оцет 9% - 300 мл.

Перці вимити, очистити від насіння і плодоніжок, нарізати смужками. Очистити часник, нарізати часточками або кружечками - за бажанням. Взяти каструлю, налити води та поставити на вогонь. Після закипання покласти в воду перець і проварити 5 хвилин. Викласти перці шумівкою в емальовану миску. Залити відваром, всипати сіль і цукор, додати масло і часник. Перемішати і знову проварити в маринаді.

Після того, як суміш закипить, засікти 6 хвилин. Під час варіння постійно перемішувати перці, щоб вони трохи осіли. Дуже важливо не переварити овоч - він повинен бути м'яким, але не розвалюватися. За хвилину до готовності додати оцет, знову довести до кипіння і зняти з вогню.

Розкласти перці по стерилізованим банкам, закатати, перевернути і обернути теплою тканиною до охолодження.

Заготовки з перцю на зиму - лечо з кабачків і перцю

Інгредієнти вказані для 3-4 півторалітрових банок:

кабачки - 1 кг;

болгарський перець - 500 гр;

часник - 7 зубчиків;

цукор - 2 ст. л;

сіль - 0.5 ст. л;

рослинна олія - 50 мл;

томатна паста - 200 мл;

оцет 9% - 1 ст. л;

лавровий лист - 3 шт;

вода - 300 мл;

перець духмяний і чорний ( горошок) - 4-6 шт.

Кабачки помити, очистити від шкірки та насіння. З перцем виконати те ж саме, нарізати овочі кубиком. В емальованій місткості змішати кабачки, перець солодкий, сіль, цукор, томатну пасту, рослинну олію і воду.

Поставити миску на плиту і тушкувати суміш пів години. Часник подрібнити та в кінці додати до кабачків з перцем. Також покласти два види перцю і лавровий лист. Тушкувати 2 хвилини, потім влити оцет. Розкласти лечо по банках, закатати, перевернути на кришки та обернути тканиною.

Гострий перець на зиму з баклажаном в маринаді

Інгредієнти вказані для 4 півторалітрових банок + "на скуштувати":

баклажани - 1.5 кг;

солодкий перець - 1.5 кг;

гострий червоний перець - 1-2 шт;

гострий зелений перець - 1-2 шт;

часник - 2 головки;

рослинна олія - 1 стакан;

цукор - 300-400 гр;

сіль - 2 ст.л. + для посипання;

оцет 9% - 1 ст. л.

Баклажани помити, нарізати кружечками. Скласти в глибоку місткість, посипати сіллю на свій смак і залишити на пів години. Солодкий і червоний гострий перець вимити, цілком викласти на деко, відправити в розігріту до 200-230°C духовку та запікати до готовності. Щоб зрозуміти, чи готовий перець - проколіть його.

Після 30 хвилин промити та віджати баклажани. Обсмажити на рослинній олії. Часник і зелений перець нарізати маленькими кружечками. Дістати перці з духовки, обернути фольгою. Потім зняти шкірку, видалити насіння і розділити овоч на смужки.

В окремій місткості змішати оцет, сіль і цукор, довести до кипіння. Готовність маринаду можна зрозуміти по цукру - він розчиниться. Далі - зібрати в мисці всі овочі, залити їх маринадом, обережно перемішати. Викласти в стерилізовані банки, закатати.