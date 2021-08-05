Лукашенко доручив силовикам закрити кордон

Самопрголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам посилити роботу по охороні державного кордону та запобігати фактам її порушення. Про це Лукашенко заявив сьогодні на нараді з питань ситуації на кордоні, повідомляє Белта.

"З сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь то з півдня чи з заходу, ступити не повинна. Як ви будете це робити - ось після цієї наради, обговоримо, - зберетеся у держсекретаря.

Тут міністр МВС, міністр оборони. Закрийте кожен метр кордону. Ми не дарма вкладали колосальні кошти в прикордонні війська, в наші взагалі силові структури. Народ наш повинен відчувати себе спокійно, він повинен знати, що є мужики, які готові їх захистити, - заявив білоруський лідер.

"Ось це ми повинні зробити. Елементарно. Не дай бог, вони (суміжні країни) почнуть реалізовувати тактику видворення людей, яких вони туди покликали (мова про нелегальних мігрантів), через офіційні пропускні пункти. Це вже... Ви знаєте наслідки, вони - теж. Тому нехай думають. Ми їх попередили, а вони нехай думають".