В Україні зафіксували майже 150 випадків "Дельта"
Штам коронавірусу "Дельта" знаходиться на території України і поширюється. Зараз офіційно підтверджених 147 випадків. Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Українського радіо", повідомляє РБК-Украина.
За його словами, ще кілька тижнів тому в країні було 17 випадків.
"Зараз офіційно підтверджених 147 випадків на рівні країни", - сказав Кузін.
Головний санлікар зазначив, що найбільший відсоток нових випадків штаму "Дельта" дають Волинська, Одеська, Тернопільська області, Чернівці і Київ.
"Дійсно він поширюється швидше, ніж звичайний вірус. Також він частіше призводить до госпіталізації. Але є і позитивні моменти: вакцинація захищає від "Дельти", - зазначив Кузін.
Автор: Инна Собора