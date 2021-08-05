В Україні зафіксували майже 150 випадків "Дельта"

Штам коронавірусу "Дельта" знаходиться на території України і поширюється. Зараз офіційно підтверджених 147 випадків.﻿ Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Українського радіо", повідомляє РБК-Украина.

За його словами, ще кілька тижнів тому в країні було 17 випадків.

"Зараз офіційно підтверджених 147 випадків на рівні країни" , - сказав Кузін.

Головний санлікар зазначив, що найбільший відсоток нових випадків штаму "Дельта" дають Волинська, Одеська, Тернопільська області, Чернівці і Київ.

"Дійсно він поширюється швидше, ніж звичайний вірус. Також він частіше призводить до госпіталізації. Але є і позитивні моменти: вакцинація захищає від "Дельти" , - зазначив Кузін.

Автор: Инна Собора