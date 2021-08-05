Постачальник "останньої надії" підвищив ціну на газ на серпень

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила на серпень ціну на газ для споживачів, які отримують паливо від постачальника "останньої надії", на рівні 11,78 грн за кубометр (з ПДВ, але без доставки), що вище тарифу, який діяв у липні, на 73 копійки, повідомляє БiзнесЦензор.

Зараз компанія як постачальник "останньої надії" на ринку газу обслуговує понад 600 тисяч домогосподарств.

Як повідомлялося, тариф "ДК "Нафтогаз України" як постачальника "останньої надії" в липні був встановлений на рівні 11,05 грн / куб. м (з ПДВ, без доставки).

Річний "фіксований" тариф "Нафтогазу України" для населення становить 7,96 грн/куб. м.