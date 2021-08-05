СБУ проводить обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу

У Харківській області в четвер, 5 серпня, проводяться оперативно-слідчі дії в рамках кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Національного корпусу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На даний момент в Харківській області дійсно проводяться оперативно-слідчі дії, обшуки в рамках кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Нацкорпуса. Після закінчення оперативно-слідчих дій ми надамо більш детальну інформацію", - повідомили кореспонденту агентства.

Глава Харківського обласного відділення Нацкорпуса Костянтин Немічев на телефонні дзвінки не відповідає.

Разом з тим, сайт Dетектів-Info з посиланням на інформоване джерело повідомляє, що співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України провели серію обшуків і затримали 7 членів харківського обласного осередку політичної партії "Національний корпус", серед яких Сергій "Чилі" Величко, за підозрою в створенні та участі в складі організованого злочинного угруповання, що спеціалізувалася на рекеті.