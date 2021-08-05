Звільнення у МВС: глава поліції Києва йде у відставку

Керівник Київської поліції Андрій Крищенко вирішив покинути пост. Сьогодні він написав заяву на звільнення. Про це повідомили джерела в Міністерстві внутрішніх справ у четвер, 5 серпня, повідомляє Вести.

Андрій Крищенко займав посаду заступника Голови Національної поліції України - начальника Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.

Почав свою трудову діяльність в органах внутрішніх справ в 1992 році в Горлівці з посади міліціонера патрульно-постової служби Калінінського райвідділу міліції