УЗ запустить додатковий поїзд у південному напрямку

Зважаючи на пікову сезонну популярність маршрутів, Укрзалізниця призначила додаткові поїзди та збільшила кількість місць у деяких наявних поїздах.

Про це повідомила пресслужба﻿ УЗ.

Так, з 9 серпня починає курсувати поїзд №287/288 Київ – Одеса. Він відправлятиметься через день по непарних числах до кінця літа.

З Києва вирушатиме о 00:55, а зворотно з Одеси – о 13:33. Варто зазначити, що 21 серпня з технічних причин поїзд не курсуватиме.

"Цей поїзд складатиметься виключно з вагонів класу RIC. Так називається міжнародний стандарт пасажирських вагонів, які призначені для руху як по вузьких (1435 мм), так і по широких (1520 мм) коліях, у кожному купе передбачено рукомийник. Місця в таких вагонах продаватимуться за принципом СВ: 2 пасажири на купе" , - йдеться в повідомленні.

Також з 6 серпня починає курсувати швидкий нічний поїзд №217/218 Київ – Рахів. Він відправлятиметься зі столиці по парних числах о 14:28. Зворотно з Рахова він вирушатиме по непарних числах о 18:20. Поїзд курсуватиме до 31 серпня.

Крім того, Укрзалізниця додала вагони до найбільш популярних поїздів, що курсують з Києва до Маріуполя та Попасної.