Курс найпопулярнішої криптовалюти – біткоїну, продовжує зростати. У четвер, 5 серпня, біткоїн торгується на рівні 39 860 доларів, повідомляє Сьогодні.

Таким чином, до початку серпня курс біткоїну досяг двомісячного максимуму.

На даний момент біткоїн торгується на рівні $38,2 тис.

СЕО криптовалютної біржі EXMO Сергій Жданов вважає, що зростання курсу біткоїну пов'язане із заявами американського підприємця і мільярдера Ілона Маска.

Так, ось недавно він розповів, що заснована ним компанія SpaceX і сам він володіють біткоїнами.

Розробник програмного забезпечення для гаджетів MicroStrategy і найбільший інституціональний інвестор криптовалюти також продовжує вірити в біткоїн.

Як вважають аналітики, віра в біткоїн інвесторів великого калібру підштовхує до покупки інвесторів і меншого.