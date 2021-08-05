Кожен 40-й житель планети заразився COVID-19

Число тих, що заразилися коронавірусів перевищило 200,2 мільйона осіб, COVID-19 зареєстрований у кожного 40-го жителя Землі, повідомляє Лента.Ру.

За підрахунками Фонду ООН в області народонаселення, на планеті проживає 7,875 мільярда людей. Це означає, що частка інфікованих коронавірусом становить 2,5 відсотка від населення Землі.

Приблизно половина від усіх тих, що заразилися доводиться на п'ять країн. Так, в США з початку пандемії виявили 35,3 мільйона випадків COVID-19, в Індії - 31,8 мільйона, в Бразилії - 20 мільйонів. На Росію та Францію припадає приблизно по 6 мільйонів інфікованих.

За останні сім днів виявили понад один мільйон випадків зараження коронавірусів. За даними університету Джонса Хопкінса, у світі ввели понад 4,2 мільярда доз вакцин.