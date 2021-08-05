Чоловіку, який захопив Кабмін, повідомили про підозру

Чоловіку, який 4 серпня захопив приміщення Кабміну та погрожував підірвати гранату, заявили про підозру, повідомляє Укрінформ.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 43-річному чоловіку, який вчора захопив приміщення Кабінету Міністрів на вул. Грушевського 12/2, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою", - йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Мотиви та обставини вчинення злочину встановлюються.

4 серпня близько 10-ї ранку в будівлю Кабінету Міністрів зайшов чоловік з гранатою, погрожуючи її підірвати. У поліції розпочали спеціальну операцію. З нападником провели перемовини та вивели його із будівлі.