Адвокат Чауса вимагає РНБО втрутитися в справу

Адвокат судді Миколи Чауса Ростислав Кравець повідомив, що захист не прийняв рішення про апеляцію на вчорашнє судове рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Адвокат також повідомив, що в підозрі набоїв він бачить "неприховані ознаки" провокації, повідомляє Страна.ua.

"Сторона захисту вважає підозра повністю необґрунтованим з явними і не приховуються ознаками провокації хабара з боку діючих співробітників НАБУ, які не були оцінені судом", - написав Кравець.

У зв'язку з цим, захист вимагатиме притягнення до відповідальності всіх причетних до провокації.

Адвокат висловив прогноз, що Чаус буде перебувати під захистом СБУ до тих пір, поки винні в його викраденні не будуть притягнуті до відповідальності.