Ціни на автогаз продовжують рости

Середня ціна зрідженого газу 5 серпня в мережах АЗС підвищилася на 5 коп. /л, до 17,07 грн / л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

Зокрема, вартість скрапленого газу в мережі SOCAR в середньому зросла на 10 коп. /л, до 17,88 грн / л. Продукт на станціях AMIC подорожчав на 19 коп. /л, до 16,83 грн /л.

На 20 коп /л автогаз подорожчав у мережах «Паралель», SUNOIL і «Овіс».

ZOG, Chipo, "Авантаж 7" і Mango підняли ціни на 22-55 коп./л.

ЗВГ на станціях операторів «БРСМ-Нафта» і Motto подорожчав у середньому на 6 і 5 коп. /л, до 17,14 грн/л і 17,01 грн/л відповідно.

Відзначимо, середня ціна ресурсу в розмірі 17,07 грн/л є рекордною для України за всю історію спостереження. Всього з початку липня ціни зросли на 1,73грн / л, або 11%, тоді як оптові партії на ДПС подорожчали на 5 550 грн / т, до 29 180 грн/т.

Зміна роздрібних цін автогазу на АЗС з 4 по 5 серпня, грн/л