Помер автор світового хіта Get Get Down - Пол Джонс

Британський музикант Пол Джонс помер 5 серпня в результаті зараження коронавірусом. Йому було всього 50 років, повідомляє УНИАН.

Відомо, що наприкінці липня його госпіталізували, якийсь час він перебував у реанімації. Але лікарі так і не змогли врятувати його життя.

Чим відомий Пол Джонс:

Музикант почав свою музичну кар'єру під псевдонімом "P. P. Jones", виконуючи дует з Брайаном Джонсом, майбутнім засновником групи The Rolling Stones. Через деякий час Брайан Джонс і Кіт Річардс запросили Пола стати вокалістом групи, яку вони створювали, але він відмовився.

Замість цього він став вокалістом в групі Manfred Mann, записав з нею два альбоми і кілька синглів, включаючи хіт "Do Wah Diddy Diddy" (1964), але в липні 1966 року покинув цю групу, віддавши перевагу сольній кар'єрі. У цьому ж році Пол Джонс взяв участь у короткостроковому музичному проекті Eric Clapton and the Powerhouse, де грав на гармоніці (вокалістом був Стів Уінвуд, на гітарі грав Ерік Клептон, на бас-гітарі - Джек Брюс).