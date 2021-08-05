В Україні можуть ввести повторну вакцинацію через рік після базової

Санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні можуть ввести повторну вакцинацію від коронавірусу для осіб, які пройшли імунізацію. Це може статися через рік після введення базових щеплень, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми розглядаємо повну ревакцинацію через рік після базової", - сказав він.

Кузін також додав, що рекомендація щодо введення бустерної (третьої дози) вакцини зараз не є офіційною рекомендацією виробника.