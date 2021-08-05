Міжнародні резерви України зросли

Розмір міжнародних резервів України протягом липня 2021 року зріс на 593,39 млн доларів (на 2,1%). На 1 серпня розмір резервів склав 28 951,09 млн доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

З початку року резерви скоротилися на 181,8 млн доларів (на 0,6%).

Нагадаємо, Міністерство фінансів України в кінці липня розмістило єврооблігації на суму 500 млрд доларів з погашенням у 2029 році. Довипуск відбувся з прибутковістю 6,30%.

Розмір міжнародних резервів України протягом 2020 року зріс на 3 830,71 млн доларів (на 15,1%). На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29 132,89 млн доларів і досяг максимуму за вісім років.

Автор: Олександр Білоус