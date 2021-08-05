Імпорт авіапального значно скоротився

За підсумками січня-липня поточного року в Україну було імпортовано 52,2 тис. т авіапального, що на 14,7% менше від показника січня-липня торік (61,2 тис. т), повідомляє Enkorr.

За даними Консалтингової групи «А-95», постачання авіапального з Литви, порівняно з сімома місяцями 2020 р., скоротилися на 27%, до 26,3 тис. т, з Білорусі – зросли на 38% – до 14,7 тис. т. Морські постачання грецького ресурсу показали 28%-ий ріст – до 7 тис. т. При цьому морський імпорт італійського ресурсу скоротився до 3,5 тис. т.

У липні 2021 р. імпорт авіаційного палива на український ринок скоротився на 6,2%, до 12,4 тис. т, порівняно з аналогічним періодом торік (13,2 тис. т).

Постачання авіапального з Литви, порівняно з липнем-2020, зросли на 14%, до 6 тис. т. Із них 3 тис. т було постачено на адресу компанії «Амік Україна», 1,2 тис. т – для «Глуско Україна», 1,2 тис. т – для «Сокар Україна» і по 0,5 і 0,1 тис. т – для «Авіа Ойл» і ОККО.

За підсумком звітного місяця з Білорусі було постачено 2,8 тис. т авіаційного палива. Весь ресурс отримала компанія «Сокар Україна». З Греції в липні було постачено морем 2,8 тис. т ресурсу для «Трейд Коммодіті».

Нагадаємо, баланс українського ринку (імпорт і внутрішнє виробництво) авіаційного палива за підсумком 2020 р. скоротився вдвічі, до 244 тис. т, порівняно з 2019 р. (483,2 тис. т).