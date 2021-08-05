Справа Гандзюк: підозрюваний заявив про тортури

Олексій Левін, обвинувачений у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, заявив про те, що з нього намагаються вибити свідчення проти іншого фігуранта Владислава Мангера. Про це, посилаючись на Андрія Павловського, повідомляє Страна.ua.

Левін хоче, щоб його допитали прокурори й суддя, однак він відмовляється відповідати на питання потерпілої сторони, оскільки вона переконує суд в тому, що метою замаху було вбивство.

Олексій Левін заявляє також про те, що виконавці отримали терміни за 3-5 років, і представники потерпілої сторони поставили підписи під відповідною угодою. На його думку, це є маніпуляцією і зрадою.

Крім того, за твердженням Левіна, на нього чинять тиск, щоб домогтися свідчень проти колишнього голови облради Херсона Владислава Мангера.

На думку другого фігуранта, допит Левіна блокується, тому що хтось боїться дізнатися правду, яка може розкритися. Крім того, за його словами, з цього питання потрібно звертатися в прокуратуру.