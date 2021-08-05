У Техасі розбилася вантажівка з мігрантами

Переповнена вантажівка, що перевозила мігрантів, розбилася на віддаленому шосе в Південному Техасі, США, повідомляє Лента.Ру.

В результаті аварії загинули 10 осіб, у тому числі водій. Ще 20 поранено.

За словами представників Департаменту громадської безпеки Техасу, вантажівка могла перевозити не більше 15 пасажирів - але там знаходилося 29 чоловік. Водій не впорався з керуванням, коли намагався звернути з шосе на великій швидкості. В результаті машина врізалася в електричний стовп і знак дорожнього руху.

Передбачалося, що водій збільшив швидкість, тому що фургон переслідували. Однак слідчі спростували цю версію.

Поки що особи загиблих не розголошуються, поліцейські шукають їх родичів.

Різке збільшення числа мігрантів, які незаконно перетинають кордон, також призводить до збільшення числа аварій. Приїжджі платять великі суми, щоб їм допомогли приїхати в США, і, як правило, їх перевозять на таких фургонах. Багато з водіїв вантажівок не звертають уваги на вимоги безпеки, що і призводить до аварій. Крім того, деякі водії поспішають якомога швидше перевезти мігрантів, щоб не попастися поліції.