Лукашенко назвав Україну загрозою

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Україну додатковою загрозою, "якої раніше не було", а влада країни нібито проводить "антинародний курс", повідомляє Рубрика.

"Я зібрав керівників майже всіх силових структур, щоб обговорити не тільки ситуацію на кордоні, але і що відбувається навколо Білорусі. Перш за все, що стосується політики Північноатлантичного блоку НАТО в західному напрямку. В цьому контексті дуже важливо почути вашу точку зору про позицію братської нам України.

Народ близький, народ рідний, але керівництво України, проводячи антинародний курс, взяло орієнтацію конфронтації. Ми не говоримо, куди вони там, на Захід, на Схід йдуть, на Південь, неважливо. Це їхня справа - визначатися. Але в основі їх політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше", - сказав Лукашенко.