Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало про розмір благодійної допомоги, що надається без оподаткування, повідомляє ЛигаБизнес.

Відповідно до п. п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 розділу IV Податкового кодексу не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим п. п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПК, встановленого на 1 січня такого року.

Станом на 1 січня 2021 року такий розмір становить - 3180 гривень.

Зауважимо, що положення п. п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 ПК не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені п. п. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 ПК.